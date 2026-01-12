Реклама

13:54, 12 января 2026

В зоне СВО испытали более тысячи новинок

Мантуров: В зоне СВО испытали более тысячи новых образцов вооружения в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Более тысячи новых образцов вооружения и военной техники испытали в зоне проведения СВО в 2025 году. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество», — сказал он в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Мантуров почеркнул, что это отражается на спросе на международном рынке. В частности, потенциальные заказчики интересуются российскими беспилотными системами. Также апробация повысила интерес к российской авиации, реактивным системам залпового огня и комплексам противовоздушной обороны.

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что эффективность дронов-камикадзе «КУБ-2» в ходе апробации в зоне СВО составила более 90 процентов. Аппараты работают в комплексе с разведывательными дронами «СКАТ 350М».

