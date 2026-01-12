Военный аналитик рассказал о переменах в системе управления армии России

Военный аналитик Демуренко: Система управления войсками в ВС РФ изменилась

Система управления войсками на передовой в Вооруженных силах России (ВС РФ) претерпела кардинальные изменения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

Так, по его словам, оперативное звено управления сегодня почти исключено из цепи принятия решений. По сути, как уверяет офицер, в ней остались только два уровня — тактический и стратегический.

«Это означает, что планирование и непосредственное управление боем осуществляется на уровне командира роты, максимум — батальона. Привлекать вышестоящие инстанции чаще всего бессмысленно», — сказал Демуренко.

Он объяснил, что сегодня командир бригады, корпуса или оперативной группировки в силу масштаба ответственности не обладает тем объемом «сиюминутных» данных, которые есть у офицеров на переднем крае. Теперь высшие офицеры, считает аналитик, не могут эффективно планировать маневр крупными силами в реальном времени.

«И это не их вина — сама концентрация таких сил стала смертельно опасной. Таким образом, инициатива и ответственность смещаются вниз — к тем, кто видит поле боя через камеры дронов и планшетные терминалы», — констатировал эксперт.

При этом, говорит Демуренко, удары по объектам стратегического значения — мосты, склады, узлы энергосистем и другие элементы критической инфраструктуры — по-прежнему планируются и санкционируются на уровне высшего военно-политического руководства.

«Тактический уровень ведет бой за позиции, оперативный теряет свое классическое значение, стратегический определяет цели с долгосрочным эффектом. Такая модель отражает суть современной войны высокой интенсивности: децентрализация тактики при сохранении централизованного стратегического управления», — заключил он.

