Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 12 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный аналитик рассказал о переменах в системе управления армии России

Военный аналитик Демуренко: Система управления войсками в ВС РФ изменилась
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Система управления войсками на передовой в Вооруженных силах России (ВС РФ) претерпела кардинальные изменения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

Так, по его словам, оперативное звено управления сегодня почти исключено из цепи принятия решений. По сути, как уверяет офицер, в ней остались только два уровня — тактический и стратегический.

«Это означает, что планирование и непосредственное управление боем осуществляется на уровне командира роты, максимум — батальона. Привлекать вышестоящие инстанции чаще всего бессмысленно», — сказал Демуренко.

Он объяснил, что сегодня командир бригады, корпуса или оперативной группировки в силу масштаба ответственности не обладает тем объемом «сиюминутных» данных, которые есть у офицеров на переднем крае. Теперь высшие офицеры, считает аналитик, не могут эффективно планировать маневр крупными силами в реальном времени.

«И это не их вина — сама концентрация таких сил стала смертельно опасной. Таким образом, инициатива и ответственность смещаются вниз — к тем, кто видит поле боя через камеры дронов и планшетные терминалы», — констатировал эксперт.

При этом, говорит Демуренко, удары по объектам стратегического значения — мосты, склады, узлы энергосистем и другие элементы критической инфраструктуры — по-прежнему планируются и санкционируются на уровне высшего военно-политического руководства.

«Тактический уровень ведет бой за позиции, оперативный теряет свое классическое значение, стратегический определяет цели с долгосрочным эффектом. Такая модель отражает суть современной войны высокой интенсивности: децентрализация тактики при сохранении централизованного стратегического управления», — заключил он.

Ранее первый глава Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук назвал главную ошибку российских генералов и военачальников. По его словам, многие из них перекладывают обязанности по совершенствованию армии на подчиненных, не анализируя собственные ошибки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

    Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

    Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

    Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

    Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

    Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

    Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok