Обозреватель Пинчук: Российским генералам надо делать выводы из прошлых ошибок

Российским генералам необходимо научиться делать выводы из боевых действий и собственных ошибок. Об этом заявил обозреватель «Царьграда», первый глава МГБ ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

По его словам, нельзя перекладывать обязанности по совершенствованию армии на солдат, а командирам стоит проанализировать собственные действия, в том числе ошибочные. «А это категорически у нас, к сожалению, не приветствуется», — считает эксперт.

Он заявил, что в международном рейтинге по военной армейской мощи первое место по базовым показателям занимает американская армия. Пинчук объяснил, что это связано с тем, что США хорошо усвоили горькие уроки прошлого. «И когда они проиграли во Вьетнаме, то это стало для них мощным стимулом, чтобы перестроить всю армию. Почему Россия не сделала выводы для себя из войны в Афганистане?» — задался он вопросом.

Эксперт заявил, что Россия использует боевой устав, который был написан еще до начала специальной военной операции (СВО). Поэтому нужно срочно делать выводы из боевых действий и собственных ошибок, чтобы повысить качество армейской подготовки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные могли дойти до Киева всего за пять часов, однако совершили ошибку, выбрав неверный путь. В Госдуме при этом отметили, что отметили, что американский лидер не разбирается в военном деле и, вероятно, считает, что ему необязательно в нем разбираться, поэтому он делает заявления о якобы ошибках некоего генерала.