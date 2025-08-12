В Госдуме отреагировали на слова Трампа об ошибке российского генерала в начале СВО

Депутат Колесник раскритиковал Трампа за слова об ошибке генерала ВС России

Президент США Дональд Трамп не разбирается в военном деле и, вероятно, считает, что ему не обязательно в нем разбираться, поэтому он делает заявления о якобы ошибках некоего генерала, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве за четыре часа в начале специальной военной операции из-за ошибки некого генерала. Политик связал произошедшее с тем, что было принято «гениальное» решение двигаться не по шоссе, а по сельскохозяйственным угодьям, из-за чего машины застряли в грязи.

Депутат напомнил, что в начале специальной военной операции в Гостомеле российскими войсками была проведена десантная операция, которая войдет в мировые военные учебники. Дальнейшие события начала 2022 года он связал с доверием России к обещаниям западных политиков, что в впоследствии оказалось ошибкой.

«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. (...) Танковая атака там не предусматривалась», — сказал Колесник.

В мае Трамп заявлял, что российские военные могли дойти до Киева всего за пять часов. «Если бы он (президент РФ Владимир Путин. — прим. «Ленты ру») не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», — сказал тогда президент США.