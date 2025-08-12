Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 12 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на слова Трампа об ошибке российского генерала в начале СВО

Депутат Колесник раскритиковал Трампа за слова об ошибке генерала ВС России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не разбирается в военном деле и, вероятно, считает, что ему не обязательно в нем разбираться, поэтому он делает заявления о якобы ошибках некоего генерала, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве за четыре часа в начале специальной военной операции из-за ошибки некого генерала. Политик связал произошедшее с тем, что было принято «гениальное» решение двигаться не по шоссе, а по сельскохозяйственным угодьям, из-за чего машины застряли в грязи.

Депутат напомнил, что в начале специальной военной операции в Гостомеле российскими войсками была проведена десантная операция, которая войдет в мировые военные учебники. Дальнейшие события начала 2022 года он связал с доверием России к обещаниям западных политиков, что в впоследствии оказалось ошибкой.

«На предмет военной тактики американцам нас учить нечему. (...) Танковая атака там не предусматривалась», — сказал Колесник.

В мае Трамп заявлял, что российские военные могли дойти до Киева всего за пять часов. «Если бы он (президент РФ Владимир Путин. — прим. «Ленты ру») не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», — сказал тогда президент США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Одна страна БРИКС решила поторговаться с США

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости