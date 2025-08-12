Мир
08:18, 12 августа 2025Мир

Трамп связал не оказавшиеся в Киеве за четыре часа российские танки с ошибкой генерала

Трамп заявил, что танки России не оказались в Киеве из-за ошибки генерала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве за четыре часа в начале специальной военной операции из-за ошибки некого генерала. Трансляцию брифинга вел телеканал C-Span.

Политик связал произошедшее с тем, что один из генералов принял «гениальное» решение двигаться не по шоссе, а по сельскохозяйственным угодьям, из-за чего машины застряли в грязи.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — выразил мнение Трамп.

Он отметил, что не знает, кто этот генерал, но, зная президента России Владимира Путина, его «уже нет рядом». Глава Белого дома добавил, что украинские военные смогли применить по танкам комплексы Javelin, поставки которых американский лидер одобрил в свою первую каденцию.

В мае Трамп заявлял, что российские военные могли дойти до Киева всего за пять часов. «Если бы он (президент РФ Владимир Путин. — прим. «Ленты ру») не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», — сказал тогда президент США.

