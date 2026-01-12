Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 12 января 2026Россия

Желавший избежать очереди россиянин перекинул дочь через забор школы

Житель Татарстана перекинул дочь через забор школы, желая избежать очереди
Майя Назарова

Житель деревни Куюки в Татарстане перекинул дочь через забор школы, желая избежать очереди. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал «Подъем».

На представленных кадрах видно, как мужчина, минуя толпу, кидает школьницу через решетчатый забор. За ситуацией со смехом наблюдают другие родители и дети.

Как выяснило издание, пропускной пункт в учебном заведении только один, а учеников — 3800. В связи с этим несовершеннолетним пришлось стоять на улице от 15 до 35 минут.

Родители подчеркнули, что учебное заведение в Куюках всегда с энтузиазмом внедряет любые нововведения. Как утверждают взрослые, из всех мессенджеров кроме Max исчезли все чаты с учителями.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьник выстрелил из травматического пистолета в отца ученика. Стрелявшему 13 лет, в прошлом он не совершал никаких противоправных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Россиян призвали сделать одно действе перед продажей квартиры

    Си Цзиньпин резко высказался о коррупции в Китае

    Раскрыто решение суда в отношении российского комика-террориста

    Российские туристы остались без багажа за границей из-за ошибки авиакомпании

    Малышева призвала россиян включить в рацион любимое блюдо русских царей

    Риски военной эскалации между США и Ираном оценили

    Примаков высказался о претензиях Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok