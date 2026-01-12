Желавший избежать очереди россиянин перекинул дочь через забор школы

Житель Татарстана перекинул дочь через забор школы, желая избежать очереди

Житель деревни Куюки в Татарстане перекинул дочь через забор школы, желая избежать очереди. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал «Подъем».

На представленных кадрах видно, как мужчина, минуя толпу, кидает школьницу через решетчатый забор. За ситуацией со смехом наблюдают другие родители и дети.

Как выяснило издание, пропускной пункт в учебном заведении только один, а учеников — 3800. В связи с этим несовершеннолетним пришлось стоять на улице от 15 до 35 минут.

Родители подчеркнули, что учебное заведение в Куюках всегда с энтузиазмом внедряет любые нововведения. Как утверждают взрослые, из всех мессенджеров кроме Max исчезли все чаты с учителями.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьник выстрелил из травматического пистолета в отца ученика. Стрелявшему 13 лет, в прошлом он не совершал никаких противоправных действий.