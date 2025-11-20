Россиянин пришел в школу за сыном и получил пулю в глаз

В Воронеже школьник выстрелил из травматического пистолета в отца ученика

В Воронеже школьник выстрелил из травматического пистолета в отца одноклассника. Об этом сообщает РИА Воронеж со ссылкой на УМВД по региону.

17 ноября мужчина ждал сына после уроков, когда увидел, как юноша целится в его ребенка. Отец вступился, и школьник направил пистолет на него. В результате пуля попала в глаз мужчине, ему на помощь пришел прохожий. Потерпевшего увезли в клинику, где провели срочную операцию.

Стрелявшему оказалось 13 лет, ранее он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Павлово с помощью диктофона выявили истязавшую детей воспитательницу.