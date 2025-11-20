Воспитательницу-садистку российского детского сада выявил малыш-шпион

В Павлово с помощью диктофона выявили истязавшую детей воспитательницу

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада из города Павлово, истязавшей детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дети в силу малолетнего возраста не могли рассказать о творящемся в садике, но садистку разоблачили родители. Они спрятали включенный диктофон в кармане одного из малышей. Шпионская запись показала, что детей бьют, унижают, угрожают и обзывают. После этого запись передали местным журналистам, которые обнародовали информацию.

Уголовное дело возбуждено по статье об истязании. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения.

