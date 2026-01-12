Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 12 января 2026Из жизни

Женщина рассказала о шалостях одержимых кукол в новогодние праздники

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @paranormalteej / Jam Press

Тидж, исследовательница паранормальных явлений из США, рассказала, что одержимые куклы любят ей досаждать во время новогодних праздников. Ее слова цитирует Jam Press.

По словам Тидж, она живет с 54 проклятыми куклами. Они стоят в отдельной комнате, но это не мешает им проказничать. Если верить женщине, по праздникам куклы чаще всего устраивают погромы.

Как рассказывает Тидж, они часто переставляют рождественские украшения. А однажды куклы устроили с ней целую битву из-за чулков. Тидж вешала новогодние чулки на полки, а они якобы сбрасывали их вниз. Как отмечает женщина, так продолжалось несколько дней. Они утихомирились лишь после того, как она пообещала им подарок за послушание.

Одержимые куклы, согласно рассказам Тидж, любят включать свою музыку на умной колонке. Так, в коллекции исследовательницы есть проклятый плюшевый медведь Джереми, который, по ее словам, обожает ставить песни группы Queen.

Материалы по теме:
Как колдуют современные ведьмы? Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
Как колдуют современные ведьмы?Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
19 декабря 2024
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм» Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
15 февраля 2019

Из-за хулиганства кукол Тидж пришлось придумать для них ряд правил. «Никакого вреда нам, нашим домашним животным и любому нашему гостю», — назвала одно из них она. Кроме того, куклам запрещено открывать окна и двери, поскольку через них питомцы могут выбежать на улицу.

Еще одно правило, как уверяет Тидж, им пришлось придумать из-за недавнего инцидента. Однажды она возвращалась домой и еще с улицы услышала звуки телевизора — насколько громко, по ее словам, включила телевизор какая-то кукла. С тех пор им нельзя слушать музыку и смотреть телевизор на большой громкости.

Тем не менее Тидж призналась, что куклы позволяют ей чувствовать новогоднюю атмосферу. Они, по ее рассказам, превращают праздничный период в нечто по-настоящему волшебное.

Ранее британка Хлоя Смит заявила, что в рождественские праздники призраки становятся гораздо активнее и мешают ей. По ее словам, в эти дни люди часто вспоминают об ушедших близких, и это привлекает навязчивых духов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    В Приморье раскрыли схему мошенничества при продаже автомобилей из Японии

    Женщина рассказала о шалостях одержимых кукол в новогодние праздники

    Раскрыты причины внезапного нежелания мужчины заниматься сексом

    Россиянам раскрыли способ накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

    Оператор БПЛА рассказал о преимуществе российских военных в бою

    Немецкий журналист указал на катастрофическую ситуацию в Киеве

    Работодателям разрешать отправлять сотрудников к психиатру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok