Женщина рассказала о шалостях одержимых кукол в новогодние праздники

Тидж, исследовательница паранормальных явлений из США, рассказала, что одержимые куклы любят ей досаждать во время новогодних праздников. Ее слова цитирует Jam Press.

По словам Тидж, она живет с 54 проклятыми куклами. Они стоят в отдельной комнате, но это не мешает им проказничать. Если верить женщине, по праздникам куклы чаще всего устраивают погромы.

Как рассказывает Тидж, они часто переставляют рождественские украшения. А однажды куклы устроили с ней целую битву из-за чулков. Тидж вешала новогодние чулки на полки, а они якобы сбрасывали их вниз. Как отмечает женщина, так продолжалось несколько дней. Они утихомирились лишь после того, как она пообещала им подарок за послушание.

Одержимые куклы, согласно рассказам Тидж, любят включать свою музыку на умной колонке. Так, в коллекции исследовательницы есть проклятый плюшевый медведь Джереми, который, по ее словам, обожает ставить песни группы Queen.

Из-за хулиганства кукол Тидж пришлось придумать для них ряд правил. «Никакого вреда нам, нашим домашним животным и любому нашему гостю», — назвала одно из них она. Кроме того, куклам запрещено открывать окна и двери, поскольку через них питомцы могут выбежать на улицу.

Еще одно правило, как уверяет Тидж, им пришлось придумать из-за недавнего инцидента. Однажды она возвращалась домой и еще с улицы услышала звуки телевизора — насколько громко, по ее словам, включила телевизор какая-то кукла. С тех пор им нельзя слушать музыку и смотреть телевизор на большой громкости.

Тем не менее Тидж призналась, что куклы позволяют ей чувствовать новогоднюю атмосферу. Они, по ее рассказам, превращают праздничный период в нечто по-настоящему волшебное.

Ранее британка Хлоя Смит заявила, что в рождественские праздники призраки становятся гораздо активнее и мешают ей. По ее словам, в эти дни люди часто вспоминают об ушедших близких, и это привлекает навязчивых духов.

