Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

В Кузбассе лишившегося части ноги на СВО ветерана не пустили в бар

В ситуации разбирались журналисты сетевого издания «Кузбасс онлайн».

Знакомая ветерана рассказала, что его не пустили в бар в Междуреченске, сославшись не несоответствие его внешнего вида дресс-коду заведения. Россиянин был в спортивных брюках. Объяснения спутника солдата об удобстве такой одежды сотрудники якобы оставили без внимания. После того как солдат съездил домой и переоделся, его все равно не пустили в бар, пожаловалась женщина в сети мэру города Павлу Камбалину.

Журналисты связались с представителями бара. Те подтвердили, что в первый раз ветерану было отказано в посещении заведения из-за одежды. Собеседник издания подчеркнул, что бойцу было указано на это в уважительной форме. Повторный же отказ, по его словам, был вызван хамским поведением компании, сопровождавшей участника СВО. Представитель бара выразил готовность принять солдата, если он будет соблюдать установленные правила.

Мэр Междуреченска пообещал разобраться в ситуации. До выяснения всех обстоятельств он попросил жителей остановить «публичную перепалку».

Ранее в Подмосковье другого бойца СВО не пустили в караоке-бар из-за «запрещенной в ЕС символики». Возможно, речь шла о нашивке с буквой Z, ставшей неофициальным символом спецоперации.