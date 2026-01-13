Реклама

08:40, 13 января 2026Бывший СССР

Боец Шуруп раскрыл подробности зачистки Гуляйполя

Боец Шуруп: ВС России уничтожили до 200 солдат ВСУ в Гуляйполе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) при зачистке Гуляйполя в Запорожской области уничтожили до 200 украинских солдат. Об этом рассказал боец с позывным Шуруп, передает РИА Новости.

«Стрелковые бои были минимальными — в основном уже на этапе зачистки домов. В результате действий штурмовой роты в моем секторе было уничтожено до 200 человек противника» — рассказал Шуруп.

Он добавил, что подразделение не встретило сопротивления на начальном этапе штурма населенного пункта, а после удалось взять в плен несколько солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые передали информацию о расположении других бойцов.

Ранее демобилизованный из украинской армии журналист Владимир Бойко рассказал, что крах ВСУ в Гуляйполе связан с высоким уровнем дезертирства. По его словам, каждый день из украинской армии дезертирует более тысячи военнослужащих.

