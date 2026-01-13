Реклама

Более 100 бойцов ВСУ пропали после вступления в «Азов»

РИА Новости: 120 бойцов ВСУ пропали за 2 месяца после вступления в «Азов»
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Более 120 бойцов 125-й тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести за два месяца после вступления в бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без вести 124 военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что группу военнослужащих из новосформированной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ «бросили на убой» в Мирополье в Сумской области, там она пропала без вести.

