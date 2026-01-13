Стало известно о потерях в ВСУ из-за одного предмета

ВСУ понесли потери, пытаясь снять видео об установке флага в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери из-за одного предмета — сине-желтого флага, который бойцы пытались установить в Красноармейске (прежнее название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России, заявление публикует ТАСС.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ради установки флага ВСУ отправили в город по меньшей мере три группы военных, часть бойцов была уничтожена, одного из них взяли в плен. По сообщению Минобороны, попытки забросить бойцов с флагом в Красноармейск проводятся ради того чтобы снять видео из города для создания пиар-эффекта.

«Вот флаг. Пришли они нам его показать. Ну вот и показали», — прокомментировал действия ВСУ один их российских военных.

