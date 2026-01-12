В России сделали вывод из сравнения СВО с Великой Отечественной войной

Специальная военная операция (СВО) на Украине будет долгой. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала «Два майора» после сравнения ряда показателей времен Великой Отечественной войны с настоящим временем.

В публикации приводятся данные о численности Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) СССР на 1945 год, а также Вооруженных сил (ВС) России на конец 2025 года. К началу 1945 года численность РККА СССР составляла 11 365 000 человек, тогда как на конец 2025 года в зоне СВО находятся около 700 тысяч бойцов.

Помимо этого, сравниваются цифры мобилизации. За время Великой Отечественной войны в армию призвали 34,5 миллиона человек. За период частичной мобилизации в 2022 году в ВС России поступили 300 тысяч солдат, а за последующие годы — более миллиона контрактников и добровольцев.

«Сравнивать несравнимое сложно, мы попытались показать разницу усилий нашего народа тогда и сейчас. Можно говорить о разнице технологического уклада, тактике, разнице эпох. На наш взгляд, еще стоит упомянуть экономический базис и идеологию. А также конкретные цели этих двух войн, по крайней мере, озвученные», — написали авторы публикации, отметив, что СВО продлится долго.

В сентябре заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что спецоперация продлится минимум до 2027 года. По словам военнослужащего, к такому выводу он пришел, проанализировав последние военные конфликты в мире.