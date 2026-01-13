Экономику России сочли бесперспективной

Депутат Арефьев: Не видно никаких перспектив на улучшение экономической ситуации

В 2025 году Россия не создала никакого задела для экономического роста в 2026 году. На это в беседе с RTVI посетовал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Он не исключил, что в наступившем году страну постигнет рецессия, так как прошлый год «оставил плохое наследие». Парламентарий признался, что ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при шестипроцентной инфляции. Собственное производство продукции отсутствует, а предприятия, оставшиеся без кредитов из-за высокой ключевой ставки, берут «тайм-аут».

«Закрытие предприятий в два раза превышает их открытие», — констатировал Арефьев.

В числе других негативных факторов он назвал ужесточающиеся санкции и сильную зависимость страны от импортной продукции.

«Пока никаких перспектив на то, чтобы отвязаться от импорта, у нас нет», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Россия, по его словам Арефьева, слезла с нефтяной игры, но залезла на новую — сырьевую, продавая металлы, руды и каменный уголь. Еще одной иглой оказалась золотая, так как в стране расцвела «колоссальная» спекуляция золотыми слитками.

«Поэтому пока что никаких перспектив на улучшение я, например, не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — подытожил Арефьев.

Осенью прошлого года он прогнозировал, что россиян не ждет ничего хорошего, так как все инициативы государства собираются оплачивать из кошельков населения, а цены растут.