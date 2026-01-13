Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 13 января 2026Экономика

Экономику России сочли бесперспективной

Депутат Арефьев: Не видно никаких перспектив на улучшение экономической ситуации
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году Россия не создала никакого задела для экономического роста в 2026 году. На это в беседе с RTVI посетовал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Он не исключил, что в наступившем году страну постигнет рецессия, так как прошлый год «оставил плохое наследие». Парламентарий признался, что ему «ни разу не нравится» ситуация в экономике, которая не показала почти никакого роста при шестипроцентной инфляции. Собственное производство продукции отсутствует, а предприятия, оставшиеся без кредитов из-за высокой ключевой ставки, берут «тайм-аут».

«Закрытие предприятий в два раза превышает их открытие», — констатировал Арефьев.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Инфляция: что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
Инфляция:что это такое и как защитить свои деньги в России в 2026 году
5 декабря 2025

В числе других негативных факторов он назвал ужесточающиеся санкции и сильную зависимость страны от импортной продукции.

«Пока никаких перспектив на то, чтобы отвязаться от импорта, у нас нет», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Россия, по его словам Арефьева, слезла с нефтяной игры, но залезла на новую — сырьевую, продавая металлы, руды и каменный уголь. Еще одной иглой оказалась золотая, так как в стране расцвела «колоссальная» спекуляция золотыми слитками.

«Поэтому пока что никаких перспектив на улучшение я, например, не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — подытожил Арефьев.

Осенью прошлого года он прогнозировал, что россиян не ждет ничего хорошего, так как все инициативы государства собираются оплачивать из кошельков населения, а цены растут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллионов рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Названы самые популярные у россиян автомобили в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok