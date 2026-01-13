Реклама

03:01, 13 января 2026Мир

Экс-советник Трампа раскрыл план ЕС по украинскому конфликту

Майкл Флинн заявил о желании ЕС бесконечно продолжать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Европейский союз (ЕС) заинтересован в бесконечном затягивании конфликта на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Я считаю, что Европейский союз хочет продолжать войну без конца», — высказался он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее призыва к России продемонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, европейские страны не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку до сих пор не выступили с реальными и конструктивными предложениями по разрешению украинского конфликта.

