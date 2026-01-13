Эмму Стоун заподозрили в пластике

Фанаты заподозрили американскую актрису Эмму Стоун в пластике. Соответствующие комментарии появились на Reddit.

Пользователи сети обсудили наряд 37-летней звезды «Бугонии», в котором она посетила красную дорожку «Золотого глобуса». Известно, что Стоун выбрала для церемонии нежно-желтый костюм люксового бренда Louis Vuitton, состоящий из оголяющего живот топа без рукавов и длинной юбки с низкой посадкой. Кроме того, она позировала перед камерами с нюдовым макияжем и с короткой стрижкой.

Поклонники заметили, что на лице артистки отсутствовали морщины. По этой причине они предположили, что она тайно могла сделать пластическую операцию. «В последнее время она выглядит совсем по-другому», «Она делала какие-то процедуры на лице или это просто макияж?», «Кажется, она сделала подтяжку лица, ринопластику и закачала филлеры», «Хоть она и сделала пластику, но в отличие от Эмили Блант выглядит естественно», — рассуждали юзеры.

В ноябре прошлого года британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Эмму Стоун самой красивой женщиной в мире.