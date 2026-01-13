Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 13 января 2026Ценности

Эмму Стоун заподозрили в пластике

Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фанаты заподозрили американскую актрису Эмму Стоун в пластике. Соответствующие комментарии появились на Reddit.

Пользователи сети обсудили наряд 37-летней звезды «Бугонии», в котором она посетила красную дорожку «Золотого глобуса». Известно, что Стоун выбрала для церемонии нежно-желтый костюм люксового бренда Louis Vuitton, состоящий из оголяющего живот топа без рукавов и длинной юбки с низкой посадкой. Кроме того, она позировала перед камерами с нюдовым макияжем и с короткой стрижкой.

Поклонники заметили, что на лице артистки отсутствовали морщины. По этой причине они предположили, что она тайно могла сделать пластическую операцию. «В последнее время она выглядит совсем по-другому», «Она делала какие-то процедуры на лице или это просто макияж?», «Кажется, она сделала подтяжку лица, ринопластику и закачала филлеры», «Хоть она и сделала пластику, но в отличие от Эмили Блант выглядит естественно», — рассуждали юзеры.

В ноябре прошлого года британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Эмму Стоун самой красивой женщиной в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила рекордное за ночь количество «Искандеров» по Украине. Что стало целями удара?

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Китай опередил Европу в закупках у «Газпрома»

    У финалистки популярного телешоу случился выкидыш

    Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

    Аномальные снегопады в Москве объяснили

    Бездыханного туриста нашли на яхте у популярного курорта Азии

    На Западе предупредили о приближении к ядерной войне

    Стало известно о недовольстве Трампа генпрокурором США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok