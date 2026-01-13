Реклама

11:31, 13 января 2026

«Госуслуги» помогут россиянам проверять легальность такси

ТАСС: На «Госуслугах» запустили проверку такси по QR-коду и номеру автомобиля
Марина Аверкина
СюжетОСАГО

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На портале государственных услуг появилась возможность проверки легальности легкового такси, пишет ТАСС. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали, что узнать про соответствие перевозчика и его транспортного средства установленным требованиям, теперь можно двумя путями.

Первый способ предполагает использование функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». С ее помощью можно отсканировать QR-код, размещенный в салоне автомобиля. Второй вариант — воспользоваться отдельным сервисом «Проверка легкового такси на законность» на портале и вручную ввести государственный номер автомобиля и регион его регистрации. Найти данную услугу пользователям поможет виртуальный помощник «Робот Макс».

В ведомстве пояснили, что сервис предоставляет информацию как о самом транспортном средстве, так и о компании-перевозчике. На «Госуслуги» данные поступают из единой информационной системы Министерства транспорта РФ «Такси», где собраны сведения о выданных разрешениях на пассажирские перевозки и автомобилях, внесенных в соответствующий реестр.

По словам представителей Минцифры, эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах и снижение количества нелегальных перевозчиков. Если в реестре отсутствуют данные о конкретном такси или обнаружена неточность, граждане могут сообщить о нарушении, воспользовавшись обратной связью.

Ранее стало известно, что россияне приобрели более трех тысяч полисов ОСАГО, которые дополнительно покрывают риски при поездках в Белоруссию.

