Российские водители приобрели более трех тысяч «Белых карт»

ВСС: Россияне оформили чуть более 3 тысяч полисов ОСАГО для поездок в Белоруссию

Российские автомобилисты приобрели более трех тысяч полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, которые дополнительно покрывают риски при поездках в Белоруссию («Белая карта»). Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Продажа полисов ОСАГО с опцией «Белая карта» началась 23 апреля 2025 года.

По словам Уфимцева, интерес к новому продукту со стороны российских водителей пока остается умеренным, а вот в Белоруссии аналогичную страховку для поездок в Россию приобрели около 75 тысяч автовладельцев.

Глава ВСС пояснил, что такая разница связана с различными правилами продажи. В России оформить расширение можно исключительно при заключении основного годового полиса ОСАГО. В Белоруссии же это самостоятельный страховой продукт, который можно купить отдельно.

Он уточнил, что для непродолжительных разовых поездок россияне часто выбирают «Синие карты» — аналог международных полисов «Зеленая карта». По прогнозам, в 2026 году ожидается оформление не менее полумиллиона таких полисов, что превысит показатели прошлого года.

Также Уфимцев сообщил о ведущихся переговорах по расширению действия «Синей карты» на другие страны, включая Казахстан, Киргизию, Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Турцию, Иран и Китай. Большинство потенциальных партнеров хотели бы сначала увидеть результаты проекта с Белоруссией, отметил он. «Надеюсь, что в 2026 году мы все-таки сможем заключить новые соглашения, прежде всего в рамках ЕАЭС», — подытожил глава ВСС.

