18:13, 13 января 2026Путешествия

Избитая мужем в США россиянка бесследно исчезла сразу после Нового года

Россиянка Наталья Хованская бесследно исчезла в США 1 января
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка Наталья Хованская бесследно исчезла в США сразу после Нового года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что 39-летняя Наталья проживала в Сиэтле с мужем, финансистом Томасом Кринстенсеном, с которым познакомилась во время учебы в Пекине. У них были напряженные отношения, в которых присутствовало домашнее насилие. Несколько месяцев назад супруг избил россиянку, после чего та подала заявление в полицию и добилась запрета на его приближение.

Последний раз родные связывались с Натальей по телефону утром 1 января — она позвонила поздравить родителей с Новым годом и сообщила, что идет в магазин за едой. После этого женщина перестала отвечать на звонки. Семья пропавшей предполагает, что муж что-то с ней сделал. Однако они не исключают, что россиянка могла просто попасться сотрудникам иммиграционной полиции.

Сообщается, что в посольстве и консульстве России помочь Хованским не смогли, а местная полиция лишь дважды наведалась в дом к Кринстенсену, но так и не смогла с ним встретиться и задать ему вопросы. У родственников Натальи нет связи с супругом дочери.

Ранее россиянка Дарья, которая пропала в Турции с 10-летним сыном Максимом и была найдена на границе с Сирией, объяснила свой отъезд желанием отдохнуть. О том, что именно произошло с ней за границей, Дарья почти ничего не рассказывает.

