Известный телеведущий дважды заболел раком за два года

Перенесшему рак простаты ведущему Нику Оуэну сделали операцию из-за рака почки

Известному британскому телеведущему Нику Оуэну, который перенес рак простаты, провели операцию из-за рака почки. О том, что телезвезда дважды заболел раком за два года, сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что операцию сделали в декабре, теперь Оуэн восстанавливается дома. Ведущий заявил, что сейчас испытывает облегчение, поскольку его близким пришлось непросто, когда он проходил лечение от рака простаты.

«Это было тяжко, но сейчас дела идут на поправку», — добавил он. Оуэн также поблагодарил своего врача-терапевта, который диагностировал у него рак, и остальных медиков.

Как указали в издании, рак почки, который у телеведущего обнаружили в 2025 году, не был связан со злокачественной опухолью простаты.

О том, что у Оуэна нашли рак простаты, стало известно в 2023 году. Отмечалось, что врач обнаружил в крови телеведущего повышенное содержание белков-онкомаркеров и отправил его на биопсию. Он выздоровел в том же году и вернулся к работе на телевидении.