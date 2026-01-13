Казармы с операторами дронов ВСУ уничтожили в Сумской области

РИА Новости: Склады БПЛА ВСУ и казармы операторов уничтожены в Сумской области

Склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и казармы украинских операторов дронов поражены неподалеку от населенного пункта Шостка, что в Сумской области. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Уничтожены склады БПЛА дальнего действия и казармы операторов в районе Шостки», — отметил собеседник агентства.

До этого стало известно, что российские войска в ночь на 9 января новейшую баллистическую ракету запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине. Однако вскоре появились данные о том, что целью оказался авиаремонтный завод.

12 января Минобороны подтвердило, что удар был нанесен по предприятию. Там обслуживалась и ремонтировалась авиационная техника украинских военных, в том числе и западные самолеты.