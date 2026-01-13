Реклама

Коммунальщики заплатили ребенку сотни тысяч рублей за упавшую крышку электрощитка

В Новом Уренгое УК заплатила ₽200 тыс. за упавшую на голову ребенка крышку щитка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В Новом Уренгое управляющая компания (УК) заплатила ребенку сотни тысяч рублей за упавшую на него крышку электрощитка. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В феврале 2025 года в подъезде дома 1/8 микрорайона Мирный, который обслуживает УК «Уютный север», металлическая крышка электрощитка, закрывающего провода, упала на голову шестилетнему мальчику. В результате пострадавшего доставили в больницу, медики диагностировали ему травму лба.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ущерб здоровью ребенка был причинен из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию общедомового имущества управляющей компанией. Чтобы защитить права несовершеннолетнего, прокурор обратился с иском в суд и потребовал взыскать с УК компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил его требования и постановил выплатить в пользу ребенка 200 тысяч рублей. В пресс-службе уточнили, что ребенок уже получил выплату.

Ранее в этот же день стало известно, что в городе Выксе Нижегородской области огромная глыба льда с крыши дома упала на девушку.

