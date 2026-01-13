Реклама

Любителям кофе назвали альтернативный способ взбодриться утром

Нейробиолог Сузуки: Вместо кофе можно взбодриться с помощью контрастного душа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tanner Marquis / Unsplash

Нейробиолог Венди Сузуки заявила, что взбодриться с утра можно не только с помощью кофе. Альтернативный способ любителям этого напитка она назвала в разговоре с изданием El Confidencial.

По словам Сузуки, этот способ подойдет людям, которые по тем или иным причинам хотят сократить потребление кофеина. Специалистка заверила, что в этом случае взбодриться поможет контрастный душ с чередованием холодной и горячей воды.

«Холодный душ после горячего стимулирует выработку естественного адреналина. Он пробуждает вас», — заявила специалистка. По ее утверждению, этот гормон незамедлительно делает человека бодрее. При этом она подчеркнула, что первые несколько раз человек может ощутить дискомфорт от такой процедуры, но вскоре он адаптируется к контрастным температурам.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, как правильно употреблять кофе. Так, он порекомендовал после бодрящего напитка пить воду для профилактики обезвоживания.

