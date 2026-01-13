Реклама

09:32, 13 января 2026Бывший СССР

Марочко рассказал о новогодней активизации одного участка фронта

Марочко: ВС России активизировались в новом году на ореховском участке фронта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) активизировались с начала года на ореховском участке фронта. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С начала текущего года запорожское направление выходит на одно из лидирующих направлений (...). Ну и здесь надо отметить, что активизировался серьезно ореховский участок», — сообщил Марочко.

Командование российскими войсками, по его предположению, поставило приоритетные задачи на запорожском направлении.

Ранее боец с позывным Шуруп рассказал, что штурмовые подразделения ВС РФ при зачистке Гуляйполя в Запорожской области уничтожили до 200 украинских солдат. Он добавил, что подразделение не встретило сопротивления на начальном этапе штурма населенного пункта.

