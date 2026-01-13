Реклама

Мужчина попытался сесть на рейс в Европе с телом супруги и попался

The Sun: В аэропорту Испании арестовали перевозившего тело супруги мужчину
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bildagentur-online / Universal Images Group via Getty Images

В аэропорту Европы арестовали мужчину, который попытался сесть на рейс с телом своей супруги. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел на острове Тенерифе, Испания. 80-летний пассажир, перевозивший свою жену на кресле-каталке через пункт контроля безопасности, попался сотрудникам воздушной гавани, которые решили ему помочь. Подойдя к женщине, они обнаружили, что она не дышит. «Когда работница взяла ее за руку, то заметила, что у той аномально низкая температура», — сообщила представительница аэродрома.

На место происшествия прибыли медики и полицейские. Путешественник заявил, что причиной кончины его партнерши стали неполадки в аэропорту, его задержали на месте. На данный момент проводится расследование.

Ранее семья пронесла тело бабушки на борт самолета. Пять родственников сообщили, что 89-летняя женщина якобы плохо себя чувствует и спит.

