07:00, 21 декабря 2025

Семья пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета

Марина Совина
Фото: John McArthur / Unsplash

Семья из Великобритании пронесла тело мертвой бабушки на борт самолета EasyJet рейсом из Малаги в лондонский аэропорт Гатвик. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на свидетелей.

Пять родственников сообщили, 89-летняя женщина плохо себя чувствует и спит. По данным издания, члены семьи доставили ее до места в самолете на инвалидной коляске, а затем совместными усилиями усадили в кресло.

Пассажиры считают, что при посадке женщина уже была мертва, однако экипажу сообщили об этом незадолго до взлета. В результате лайнер развернули на взлетно-посадочной полосе и вылет задержался на 12 часов.

Ранее самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры на борту почувствовали себя плохо. Примерно через полтора часа полета пассажиры пожаловались на недомогание и тошноту. На земле воздушное судно встретили сотрудники скорой помощи.

