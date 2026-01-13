Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:29, 13 января 2026Экономика

Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

«Росизол»: Из-за шума квартира может потерять в цене до 60 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sabrewolf / Shutterstock / Fotodom

Расположенные в шумном месте квартиры могут потерять в цене до 40-60 процентов. Об этом говорится в исследовании SIEGENIA и ассоциации «Росизол», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно оценке аналитиков, жилье, окна которого выходят на шумные магистрали, стоит в среднем на 12-15 процентов дешевле аналогов, а близость к аэропорту снижает цену еще на 5-10 процентов. По словам директора по маркетингу и развитию SIEGENIA Ольги Ивановой, акустический фактор является одной из самых недооцененных характеристик недвижимости, а каждый четвертый покупатель готов переплатить за низкий уровень шума.

Чаще всего на шум жалуются москвичи — на столицу приходятся 74 процента упоминаний о проблеме за последние четыре года. Речь идет не только о звуках с улицы, но и о соседях. Исполнительный директор «Росизол» Евгения Свиридова отметила, что даже бюджетная шумоизоляция позволит значительно увеличить стоимость жилья.

«Средняя стоимость квадратного метра в Москве в конце 2025 года составила около 283,5 тысячи рублей. Для шумных объектов дисконт снижает цену до 241-250 тысяч рублей за квадрат. Установка базовой шумоизоляции стоимостью четыре тысячи рублей за квадрат позволяет частично или полностью убрать этот разрыв. И в результате цена квартиры может вырасти на 30-40 тысяч рублей за каждый метр, что делает вложения в 8-10 раз более эффективными, чем их фактическая стоимость», — объяснила эксперт.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как бороться с шумными соседями. Он посоветовал в первую очередь пожаловаться в управляющую компанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok