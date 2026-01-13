Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

«Росизол»: Из-за шума квартира может потерять в цене до 60 %

Расположенные в шумном месте квартиры могут потерять в цене до 40-60 процентов. Об этом говорится в исследовании SIEGENIA и ассоциации «Росизол», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно оценке аналитиков, жилье, окна которого выходят на шумные магистрали, стоит в среднем на 12-15 процентов дешевле аналогов, а близость к аэропорту снижает цену еще на 5-10 процентов. По словам директора по маркетингу и развитию SIEGENIA Ольги Ивановой, акустический фактор является одной из самых недооцененных характеристик недвижимости, а каждый четвертый покупатель готов переплатить за низкий уровень шума.

Чаще всего на шум жалуются москвичи — на столицу приходятся 74 процента упоминаний о проблеме за последние четыре года. Речь идет не только о звуках с улицы, но и о соседях. Исполнительный директор «Росизол» Евгения Свиридова отметила, что даже бюджетная шумоизоляция позволит значительно увеличить стоимость жилья.

«Средняя стоимость квадратного метра в Москве в конце 2025 года составила около 283,5 тысячи рублей. Для шумных объектов дисконт снижает цену до 241-250 тысяч рублей за квадрат. Установка базовой шумоизоляции стоимостью четыре тысячи рублей за квадрат позволяет частично или полностью убрать этот разрыв. И в результате цена квартиры может вырасти на 30-40 тысяч рублей за каждый метр, что делает вложения в 8-10 раз более эффективными, чем их фактическая стоимость», — объяснила эксперт.

