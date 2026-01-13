Реклама

21:02, 13 января 2026Забота о себе

Названа причина утренней усталости после восьмичасового сна

Сомнолог Бузунов назвал смартфоны причиной утренней усталости
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Врач-сомнолог Роман Бузунов назвал причины, по которым человек просыпается уставшим даже после восьмичасового сна. Его слова приводит aif.ru.

Специалист уверен, что главная причина утренней усталости — это использование смартфонов перед сном. По его мнению, гаджеты негативно влияют на качество сна несколькими способами. Во-первых, они повышают риск бессонницы более чем на 50 процентов. «По данным ученых, даже быстрая проверка новостей и почты перед сном способна включить мозг в режим активного действия и отодвинуть момент расслабления и засыпания», — объяснил сомнолог.

Во-вторых, синий свет смартфона похож на дневной свет, который нужен для пробуждения, но мешает сну, так как подавляет выработку мелатонина. Помимо этого, Бузунов указал, что смартфоны повышают уровень стресса, тревоги и нарушают эмоциональное равновесие. По его словам, в результате человек засыпает с перегруженной психикой и включенным в работу мозгом, что приводит к отсутствию полноценного отдыха и разбитому состоянию утром.

Ранее врач-терапевт Дебора Ли назвала лучшую позу для качественного сна. По ее мнению, лежа на боку тело находится в наиболее правильном положении.

