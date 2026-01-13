Реклама

01:00, 13 января 2026Забота о себе

Названа лучшая поза для качественного сна

Терапевт Ли назвала сон на боку лучшей позой для сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olga Pink / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Дебора Ли назвала позу, в которой проще достичь трех главных условий для качественного сна. Ее слова цитирует Daily Mail.

Ли указала, что для хорошего сна важно, чтобы в течение ночи позвоночник оставался в правильном положении, дыхательные пути были открытыми, а конечности свободно двигались. По ее словам, сон на боку лучше всего подходит для выполнения этих условий.

Врач добавила, что при болях в спине можно положить между ног подушку, а при изжоге и расстройстве пищеварения лучше лежать на левом, а не на правом боку. Также она назвала полезным сон на спине. В этой позе позвоночник находится в анатомически правильном положении, но есть риск перекрытия дыхательных путей, что провоцирует храп и проявления апноэ во сне.

По словам врача, уменьшить храп можно, если перевернуться на живот. Но постоянно спать в таком положении она не советует, так как позвоночник сильно изгибается, а мышцы и связки растягиваются, что приводит к болям в спине.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, как восстановить сон после праздников. По его словам, чтобы вернуться к нормальному режиму, нужно ложиться спать в обычное время, не есть перед сном и не пользоваться гаджетами.

