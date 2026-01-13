Реклама

Наука и техника
18:49, 13 января 2026

Названы самые простые способы уменьшить боль в пояснице

AC&R: Отказ от курения и контроль сна помогают облегчить боль в пояснице
Екатерина Графская
Фото: Freepik

Австралийские исследователи выяснили, что самые эффективные способы справиться с болью в пояснице не требуют дорогостоящего лечения или лекарств. К такому выводу пришла команда Университета Сиднея, опубликовавшая результаты работы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

Ученые в течение года наблюдали за людьми с хронической болью в пояснице и анализировали связь между образом жизни и расходами на медицинскую помощь. Оказалось, что отказ от курения, умеренная физическая активность, качественный сон и поддержание здорового веса были связаны с меньшей потребностью в медикаментах и снижением общих затрат на лечение. Каждый небольшой шаг в сторону более здорового образа жизни снижал расходы на лечение спины в среднем на 23 процента.

Особенно заметным фактором оказался сон: участники с более качественным ночным отдыхом тратили до тысячи долларов в год меньше на визиты к врачам, физиотерапию и обезболивающие препараты. Исследователи также обнаружили, что женщины в среднем тратили на лечение боли в пояснице на 76 процентов больше, чем мужчины, что может быть связано с более высокой распространенностью проблемы и большей вовлеченностью в заботу о здоровье.

Авторы подчеркивают, что при боли в спине не всегда нужны радикальные меры или таблетки. Небольшие и достижимые изменения — больше движения, отказ от курения и внимание к сну — могут не только облегчить состояние, но и существенно сократить финансовую нагрузку, связанную с лечением.

Ранее исследователи выяснили, что хроническую боль в пояснице можно уменьшить с помощью повторного освоения базовых движений вроде перекатов, ползания и глубоких приседов.

