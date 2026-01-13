Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала снимки в откровенном купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на фото 44-летней манекенщицы, которые она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На них она запечатлена в клетчатом бикини, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу новой фотосессии знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Великолепная женщина», «Она должна была стать моделью для картины Боттичелли "Рождение Венеры"», «Потрясающая фигура», «Никогда не видела эту женщину в пальто или в чем-либо, что полностью закрывает ее тело», «Мужчина в бикини, ничего особенного», «Оденься, дорогая. Тебе уже не 24», — писали они.

В декабре прошлого года Алессандра Амбросио разместила снимки в откровенном наряде и привлекла внимание фанатов.