44-летняя супермодель снялась в платье с декольте до пупка

Супермодель Алессандра Амбросио снялась в платье с декольте до пупка

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица снялась на одном из кадров в темно-зеленом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера на завязках.

Помимо этого, звезда надела желтое облегающее платье с декольте до пупка, которое демонстрировало купальник. Кроме того, знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в декабре 44-летняя супермодель показала фото в прозрачном платье. Алессандра Амбросио была запечатлена в красном вязаном платье длины макси, которое подчеркивало ее фигуру.