09:03, 29 декабря 2025

44-летняя супермодель показала фото в прозрачном платье

Супермодель Алессандра Амбросио показала фото в красном вязаном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио показала фото в прозрачном образе с дочерью Аней Луизой Амбросио-Мазур. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица была запечатлена в красном вязаном платье длины макси, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда собрала волосы и надела новогодний ободок в виде карамели.

В свою очередь ее дочь также надела красное облегающее платье и распустила темные волосы. Рядом с женщинами стояли костюмированные новогодние персонажи.

Ранее в декабре 44-летняя супермодель с голой грудью прогулялась по пляжу. Амбросио позировала перед камерой на фоне моря. Она предстала в белых плавках с высокой посадкой, прикрыв руками обнаженную грудь.

