Один из крупнейших в России автоконцернов столкнулся с обрушением продаж

Продажи автомобилей группы «Соллерс» снизились на 20,6 процента в 2025 году

По итогам прошлого года суммарные объемы продаж автомобилей группы «Соллерс», в состав которой входят бренды «УАЗ» и Sollers, сократились на 20,6 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О резком снижении спроса сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы концерна.

За отчетный период компании удалось реализовать в общей сложности 40,98 тысячи единиц. Подавляющая часть продаж пришлась на автомобили «УАЗ». Машины этого бренда разошлись тиражом в 30,4 тысячи штук. Реализация марки Sollers, в свою очередь, оказалась втрое меньше и составила 10,5 тысячи.

Самыми востребованными моделями группы оказались малотоннажный коммерческий автомобиль Sollers Atlant и так называемая «буханка» — «УАЗ» «СГР». Первая разошлась тиражом в 8,5 тысячи единиц, а вторая — в 14,8 тысячи штук.

С серьезным падением спроса в прошлом году столкнулась не только группа «Соллерс», но и другие крупнейшие российские автопроизводители. Так, реализация Lada просела почти на четверть, а продажи «КАМАЗа» сократились более чем на 20 процентов.

В качестве главных причин подобной динамики аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, низкую доступность автозаймов, общее подорожание автомобилей и регулярное повышение утильсбора. В сложившихся реалиях рассчитывать на скорое оживление продаж на внутреннем рынке не приходится, сходятся во мнении эксперты. Если это и произойдет, то не раньше весны, констатировал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.