Популярная модель показала внешность после удаления филлеров из губ

Модель Брукс Нейдер показала внешность после удаления остатков филлеров из губ

Популярная американская модель Брукс Нейдер показала внешность после удаления остатков филлеров. Соответствующие снимки она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица рассказала, что перед поездкой ей провели последнюю процедуру по удалению наполнителей из губ. На размещенных кадрах видно, что над верхней и под нижней губой присутствуют синяки после манипуляции. «Мне удалили остатки филлеров. Я чувствую себя как прежде!» — заявила знаменитость.

Фото: @brooksnader

Кроме того, Нейдер поделилась снимками с семейного ужина. На них она предстала в черном наряде с открытыми плечами и с сияющей розовой помадой на губах. «Улыбка свободная от филлеров», — подписала звезда публикацию.

В декабре прошлого года Нейдер впервые сообщила о решении избавиться от филлеров и назвала его подарком для родителей.