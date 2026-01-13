Реклама

16:16, 13 января 2026

Популярная модель показала внешность после удаления филлеров из губ

Модель Брукс Нейдер показала внешность после удаления остатков филлеров из губ
Мария Винар

Фото: @brooksnader

Популярная американская модель Брукс Нейдер показала внешность после удаления остатков филлеров. Соответствующие снимки она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица рассказала, что перед поездкой ей провели последнюю процедуру по удалению наполнителей из губ. На размещенных кадрах видно, что над верхней и под нижней губой присутствуют синяки после манипуляции. «Мне удалили остатки филлеров. Я чувствую себя как прежде!» — заявила знаменитость.

Фото: @brooksnader

Кроме того, Нейдер поделилась снимками с семейного ужина. На них она предстала в черном наряде с открытыми плечами и с сияющей розовой помадой на губах. «Улыбка свободная от филлеров», — подписала звезда публикацию.

В декабре прошлого года Нейдер впервые сообщила о решении избавиться от филлеров и назвала его подарком для родителей.

