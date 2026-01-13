Раскрыта стоимость «леопардовой» квартиры Леонтьева

Инвестброкер Киселева: «Леопардовая» квартира Леонтьева стоит 180 млн рублей

Квартира певца Валерия Леонтьева в Москве со знаменитым леопардовым интерьером может стоить до 180 миллионов рублей. Стоимость жилья раскрыла инвестброкер Анна Киселева в беседе с «Абзацем».

Трехэтажная квартира площадью 200 квадратных метров расположена в доме в Колокольниковом переулке. Внутреннее оформление жилья отличается обоями с анималистичным принтом, шкурами животных и аксессуарами в африканском стиле. По словам эксперта, стоимость такого объекта может составлять от 150 миллионов до 180 миллионов рублей.

«Без учета деталей, которые возможно оценить только после просмотра квартиры», — подчеркнула Киселева.

Ранее сообщалось, что переехавший в США Леонтьев не планирует продавать свою московскую квартиру. Слухи об этом опроверг директор певца Борис Чигирев.