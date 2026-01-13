Реклама

Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине в зоне СВО

ТАСС: 750 колумбийских наемников ВСУ ликвидированы в зоне СВО
Марина Совина
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

С начала проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине было ликвидировано около 750 колумбийских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Ранее в Харьковской области была уничтожена группа латиноамериканских наемников из подразделения ВСУ «Хартия».

До этого колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, попросили президента страны Густава Петро спасти их. Как рассказал один из бойцов, наемники потребовали от украинского командования отпустить их со службы, после чего они оказались под арестом, а спустя два дня их погрузили в автобус с обещанием отвезти в Польшу. Однако, по его словам, украинцам «нельзя верить», поэтому куда они их везут на самом деле, неизвестно.

