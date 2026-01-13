Раскрыты способы усовершенствовать миссионерскую позу

Психолог Рейчел Нидл рассказала, как можно разнообразить миссионерскую позу в сексе. Способы сделать это она раскрыла в беседе с изданием Women's Health.

В первую очередь Нидл посоветовала попробовать технику выравнивания. Ее суть заключается в том, что мужчина не просто совершает фрикции внутрь и наружу, а двигает бедрами по кругу, вперед и назад. По словам Нидл, эта техника позволяет мужчине увеличить продолжительность полового акта и доставить больше удовольствия женщине за счет стимуляции клитора.

Специалист также посоветовала попробовать технику под название cross-booty. В этом случае мужчина должен войти в партнершу в миссионерской позиции, а затем лечь не на нее, а перпендикулярно, так, чтобы их тела сверху были похожи на букву Х. Нидл заявила, что секс в таком положении дает необычные ощущения.

Также эксперт предложила поэкспериментировать с углом проникновения. Для этого, по ее словам, можно положить под бедра женщины подушку. Другой вариант — когда партнерша поднимает одну ногу или обе ноги, обхватывая ими шею партнера.

