Забота о себе
08:30, 13 января 2026Забота о себе

Раскрыты способы усовершенствовать миссионерскую позу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Gpointstudio / Freepik

Психолог Рейчел Нидл рассказала, как можно разнообразить миссионерскую позу в сексе. Способы сделать это она раскрыла в беседе с изданием Women's Health.

В первую очередь Нидл посоветовала попробовать технику выравнивания. Ее суть заключается в том, что мужчина не просто совершает фрикции внутрь и наружу, а двигает бедрами по кругу, вперед и назад. По словам Нидл, эта техника позволяет мужчине увеличить продолжительность полового акта и доставить больше удовольствия женщине за счет стимуляции клитора.

Специалист также посоветовала попробовать технику под название cross-booty. В этом случае мужчина должен войти в партнершу в миссионерской позиции, а затем лечь не на нее, а перпендикулярно, так, чтобы их тела сверху были похожи на букву Х. Нидл заявила, что секс в таком положении дает необычные ощущения.

Также эксперт предложила поэкспериментировать с углом проникновения. Для этого, по ее словам, можно положить под бедра женщины подушку. Другой вариант — когда партнерша поднимает одну ногу или обе ноги, обхватывая ими шею партнера.

Ранее уролог-андролог Антон Одегнал рассказал о причинах проблем в постели после затяжных праздников. По его словам, чаще всего снижение либидо объясняется злоупотреблением алкоголем.

    Обсудить
