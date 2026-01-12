Реклама

01:00, 12 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил причины проблем в постели после затяжных новогодних праздников

Наталья Обрядина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-уролог-андролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал рассказал о пяти факторах, негативно влияющих на уровень сексуального влечения после затяжных новогодних праздников. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

Главной причиной проблем в постели после новогодних праздников Одегнал назвал злоупотребление алкоголем. «Спиртное снижает выработку половых гормонов, ухудшает кровообращение и усиливает усталость. И если пара дней выпивки не окажет сильного эффекта на сексуальное влечение, то 5-10 дней употребления алкоголя подряд могут привести к ухудшению качества половой жизни», — предупредил он.

Сказывается на либидо, по словам врача, и недостаточная физическая активность, из-за которой ухудшается кровообращение в малом тазу. Также негативно сказывается на уровне сексуального влечения обилие жирной и сладкой еды в праздничном меню, продолжил Одегнал. «Отказываться от оливье не стоит, но съедать весь таз в одиночку — тоже не нужно. Важна золотая середина», — подчеркнул он.

К другим причинам падения интереса к сексу после новогодних праздников уролог отнес недосып и стресс из-за возвращения к работе, а также чувство вины за невоздержанность в еде и алкоголе.

Ранее уролог Луис Отавио Торрес предупредил, что мужчины с плохой интимной гигиеной в будущем могут столкнуться с ампутацией пениса. По его словам, она может привести к раку полового члена.

