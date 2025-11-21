Мужчин предупредили о риске ампутации пениса из-за плохой интимной гигиены

Уролог Луис Отавио Торрес заявил, что мужчины с плохой интимной гигиеной в будущем могут столкнуться с ампутацией пениса. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Saude em dia.

По словам Торреса, плохая интимная гигиена является фактором риска рака полового члена. На ранних стадиях это заболевание часто не замечают из-за отсутствия болезненности и выраженных симптомов, а поздняя диагностика может привести к ампутации пениса, пояснил он.

«Подавляющее большинство случаев можно предотвратить с помощью мыла, воды и вакцинации», — добавил специалист, уточнив, что речь идет о вакцинации от вируса папилломы человека. Другими факторами риска этого вида рака уролог назвал плохие социально-экономические условия, сужение крайней плоти и курение.

