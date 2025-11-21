Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:32, 21 ноября 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о риске ампутации пениса из-за плохой интимной гигиены

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Уролог Луис Отавио Торрес заявил, что мужчины с плохой интимной гигиеной в будущем могут столкнуться с ампутацией пениса. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Saude em dia.

По словам Торреса, плохая интимная гигиена является фактором риска рака полового члена. На ранних стадиях это заболевание часто не замечают из-за отсутствия болезненности и выраженных симптомов, а поздняя диагностика может привести к ампутации пениса, пояснил он.

Материалы по теме:
«Вирус невероятно изменчив» В России сообщают о снижении случаев ВИЧ. Как этого удалось добиться?
«Вирус невероятно изменчив»В России сообщают о снижении случаев ВИЧ. Как этого удалось добиться?
25 ноября 2022
Сезон носовых платков. Какие противовирусные препараты выбирают россияне
Сезон носовых платков.Какие противовирусные препараты выбирают россияне
31 октября 2022
Сезон простуд и гриппа. В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
Сезон простуд и гриппа.В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
5 декабря 2022

«Подавляющее большинство случаев можно предотвратить с помощью мыла, воды и вакцинации», — добавил специалист, уточнив, что речь идет о вакцинации от вируса папилломы человека. Другими факторами риска этого вида рака уролог назвал плохие социально-экономические условия, сужение крайней плоти и курение.

Ранее онколог Елена Артамонова рассказала о признаках рака груди. По ее словам, заболевание можно заподозрить по выделениям из соска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

    ВСУ за неделю не смогли эвакуировать убитых и раненых

    Над регионами России за час сбили шесть украинских БПЛА

    «АвтоВАЗ» пожаловался на слишком высокую ключевую ставку

    В Совфеде Украину сочли главным источником опасности для Европы

    На Западе оценили позиции России на переговорах по Украине

    Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

    В России рассказали об обрушении фронта ВСУ на одном направлении

    Небензя назвал потери ВСУ с начала конфликта

    Богородский маньяк заставлял сына смотреть на изнасилование нянь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости