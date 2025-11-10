Забота о себе
Россиянкам назвали главные признаки рака груди

Врач Артамонова: Странные выделения могут свидетельствовать о раке груди
Варвара Кошечкина
Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Изменение формы молочной железы, появление отека и болей может свидетельствовать о раке груди. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского университета Елена Артамонова.

«[Бежать к врачу нужно — прим. Ленты.ру] при появлении выделений из соска, изменении кожи, формы молочной железы, появлении отека молочной железы, пальпируемом образовании в ткани молочной железы или в подмышечной области, появлении болезненности молочной железы», — сказала

Она отметила, что если у мамы или бабушки был рак молочной железы, необходима консультация врача-генетика для дополнительного генетического обследования. Специалист порекомендовала с 40 лет выполнять маммографию и УЗИ молочных желез один раз в два года. При этом посещать маммолога лучше один раз в год.

«Методика самообследования молочных желез включает в себя визуальный осмотр и пальпацию молочных желез для выявления любых изменений в структуре, форме или размерах, а также ощупывание подмышечных лимфатических узлов. Самообследование рекомендуется проводить ежемесячно, желательно на 5-7 день цикла, когда железы наименее болезненны», — добавила профессор.

Ранее врач-онколог медицинского центра «СМ-Клиника» Никита Макаров отмечал, что рак молочной железы на ранних стадиях часто не имеет заметных симптомов, но один из них — резкое изменение формы груди. «Визуально она выглядит приплюснутой или вытянутой, что говорит о постепенном развитии злокачественной опухоли», — пояснял врач.

