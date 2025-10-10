Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

Онколог Макаров: Резкое изменение формы груди может быть симптомом рака

Рак молочной железы на ранних стадиях часто не имеет заметных симптомов, однако некоторые внешние изменения все-таки могут говорить о развитии онкологического процесса, предупредил врач-онколог медицинского центра «СМ-Клиника» Никита Макаров. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«При раке молочной железы может резко измениться форма груди. Визуально она выглядит приплюснутой или вытянутой, что говорит о постепенном развитии злокачественной опухоли», — предупредил врач. Он добавил, что при онкологическом заболевании могут также появиться безболезненные узелки в груди. Помимо этого, сосок может стать втянутым, а кожа вокруг него — более плотной.

На более поздних стадиях появляются и другие внешние симптомы, например, покраснения и небольшие изъязвления на коже груди. Некоторые женщины также замечают водянистые или желтовато-кровянистые выделения из сосков (они могут быть с примесью гноя). Кроме того, по словам онколога, при онкологическом заболевании могут увеличиваться подмышечные лимфоузы. Их можно самостоятельно прощупать при самообследовании молочных желез.

«Важно регулярно проводить самообследование и не пренебрегать профилактическими чекапами. Поводом для обращения к врачу должны стать любые уплотнения, выделения из сосков или легкая сыпь на груди», — подчеркнул Макаров.

Ранее ученый-онколог, доктор медицинских наук, профессор Константин Титов назвал реальные причины рака. По его словам, в подавляющем большинстве катализатором болезни выступает неправильный образ жизни и повседневные привычки человека.