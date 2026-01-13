Россия назвала условие для прекращения военных действий на Украине

Россия намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, пока президент Украины Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
В ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации представитель Москвы отметил, что ни одно враждебное действие со стороны Киева не останется без должной реакции. «Пока Зеленский не придет в чувство, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», — сказал дипломат.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта. Он также добавил, что Киев шаг за шагом обсуждает с западными странами детали возможного плана урегулирования конфликта.