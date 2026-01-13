Россия показала одно из самых сильных падений в рейтинге авторынков мира

Аналитик Целиков: Россия покинула первую десятку крупнейших мировых авторынков

По итогам 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 1,33 миллиона единиц, что на 15,6 процента меньше, чем в 2024 году. Такие данные привел в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Из-за значительного сокращения реализации страна потеряла две позиции в глобальном рейтинге крупнейших авторынков, переместившись с 11-го на 13-е место. Эксперт напомнил, что в 2024 году более высокое положение России в мировом рейтинге было обеспечено 1,57 миллиона проданных автомобилей. В минувшем году Италия и Мексика опередили нашу страну.

Пока российский рынок сокращался, глобальные лидеры демонстрировали рост. Крупнейший в мире авторынок Китая увеличил объем до 23,77 миллиона машин, прибавив 3,9 процента. На втором месте находятся США с показателем в 16,3 миллиона автомобилей, что говорит о росте на 2,3 процента.

Положительная динамика была характерна и для большинства других стран из топ-15. Рынок Японии в 2025 году увеличился на 3,3 процента (до 4,57 миллиона единиц), Индии — на 9,7 процента (до 4,48 миллиона), Германии — на 1,4 процента (до 2,86 миллиона), Бразилии — на 2,9 процента (до 2,55 миллиона), Великобритании — на 3,5 процента (до 2,02 миллиона), Канады — на 2 процента (до 1,9 миллиона), Южной Кореи — на 3 процента (до 1,68 миллиона) и Мексики — на 1,3 процента (до 1,52 миллиона).

В минусе, помимо России, оказались Франция — снижение на 5 процентов (до 1,63 миллиона) и Италия — на 2,2 процента (до 1,53 миллиона). При этом Италия, несмотря на падение, смогла подняться в рейтинге на одиннадцатое место.

Наиболее значительный рост среди крупных рынков показали Индия (на 9,7 процентов), Испания (на 12,9 процентов) и Турция (на 10 процентов).

Ранее аналитики агентства «Автостат» назвали самые популярные у россиян автомобили в 2025 году.

