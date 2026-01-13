Реклама

15:31, 13 января 2026Забота о себе

Россиянам назвали самый распространенный симптом проблем с психикой

Психиатр Тетюшкин: При депрессии и шизофрении возникают проблемы со сном
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Михаил Тетюшкин заявил, что заподозрить проблемы с психикой у человека можно по одному симптому. Его он назвал россиянам в интервью для YouTube-канала основательницы проекта WELLTHY Екатерины Мороз.

По словам Тетюшкина, самым распространенным симптомом психических заболеваний является бессонница. Он объяснил, что проблемы со сном возникают практически при любом ментальном расстройстве, в том числе депрессии, тревоге и шизофрении.

Доктор добавил, что бессонница оказывает негативное влияние и на физическое здоровье. Речь идет о сердечно-сосудистой и эндокринной системах, а также пищеварении, хоть и в меньшей степени. В день необходимо спать как минимум семь-восемь часов, чтобы не было проблем с психикой, подчеркнул Тетюшкин.

Ранее психиатр Владимир Скавыш раскрыл необычный признак шизофрении. Пациенты с таким заболеванием, отметил он, намного чаще используют местоимение «я», чем здоровые люди.

