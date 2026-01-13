Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

Рост числа магнитных бурь на Земле наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Считается, что активность Солнца прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029-2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является большое число корональных дыр. Они приводят к возмущениям солнечного ветра, который действует на магнитное поле Земли. В данный момент на Солнце наблюдается две дыры среднего размера, уточнили специалисты.
Геомагнитная активность в 2026 году уже идет с превышением показателей предыдущего рекордного года, указали специалисты. Из первых 13 дней года в 8 наблюдались геомагнитные возмущения, а с начала года было уже 3 дня с магнитными бурями.
Ранее на Солнце зафиксировали сильнейшую с начала 2026 года вспышку.