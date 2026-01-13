Реклама

Экономика
15:17, 13 января 2026Экономика

Россиянам объяснили рост числа магнитных бурь

ИКИ РАН: Магнитные бури участились из-за снижения активности Солнца
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: NASA / SDO

Рост числа магнитных бурь на Земле наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Считается, что активность Солнца прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029-2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является большое число корональных дыр. Они приводят к возмущениям солнечного ветра, который действует на магнитное поле Земли. В данный момент на Солнце наблюдается две дыры среднего размера, уточнили специалисты.

Геомагнитная активность в 2026 году уже идет с превышением показателей предыдущего рекордного года, указали специалисты. Из первых 13 дней года в 8 наблюдались геомагнитные возмущения, а с начала года было уже 3 дня с магнитными бурями.

Ранее на Солнце зафиксировали сильнейшую с начала 2026 года вспышку.

