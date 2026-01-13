Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

«Ренессанс»: Любимым городом россиян для поездок на праздники стала Москва

В 2026 году самым популярным городом среди россиян для поездок на январские праздники стала Москва. Это следует из опроса Группы Ренессанс Страхование и «Клуба путешествий Михаила Кожухова», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

За Москву проголосовали 19,1 процента респондентов. Еще 16 процентов выбрали Санкт-Петербург, а 10 процентов — Великий Устюг. Пятерку лидеров замкнули Суздаль и Казань. При этом отмечается, что каждый третий россиянин провел новогодние выходные в родном городе. 24 процента выбрали короткую поездку по стране на два-четыре дня, а 23 процента уехали за границу.

40 процентов опрошенных потратили на путешествие не более 100 тысяч рублей, 16,5 процента — 200-400 тысяч рублей, 19,8 процента — свыше 400 тысяч рублей. Больше всего денег у россиян ушло на билеты на транспорт (34 процента) и оплату проживания (32,1 процента).

Ранее россияне раскрыли свои любимые города для шопинга. В первой тройке оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.