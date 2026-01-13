Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 13 января 2026Экономика

Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

«Ренессанс»: Любимым городом россиян для поездок на праздники стала Москва
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В 2026 году самым популярным городом среди россиян для поездок на январские праздники стала Москва. Это следует из опроса Группы Ренессанс Страхование и «Клуба путешествий Михаила Кожухова», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

За Москву проголосовали 19,1 процента респондентов. Еще 16 процентов выбрали Санкт-Петербург, а 10 процентов — Великий Устюг. Пятерку лидеров замкнули Суздаль и Казань. При этом отмечается, что каждый третий россиянин провел новогодние выходные в родном городе. 24 процента выбрали короткую поездку по стране на два-четыре дня, а 23 процента уехали за границу.

40 процентов опрошенных потратили на путешествие не более 100 тысяч рублей, 16,5 процента — 200-400 тысяч рублей, 19,8 процента — свыше 400 тысяч рублей. Больше всего денег у россиян ушло на билеты на транспорт (34 процента) и оплату проживания (32,1 процента).

Ранее россияне раскрыли свои любимые города для шопинга. В первой тройке оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера пришла на концерт в прозрачном платье

    Американцы заявили о 12 тысячах погибших в протестах иранцев

    Нарколог перечислил неэффективные способы бросить пить

    Назван неожиданный способ сделать квартиру дороже

    В России призвали к одному действию после массовой гибели младенцев в Новокузнецке

    Украинцы начали бежать в Белоруссию

    Россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу «Реала» и проиграл

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok