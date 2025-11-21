Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:54, 21 ноября 2025Экономика

Россияне назвали лучшие города для шопинга

«Работа.ру»: Москва оказалась лучшим городом для шопинга по мнению россиян
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лучшим российским городом для шопинга, по мнению граждан, является Москва. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 3,2 тысячи россиян. 63 процента из них проголосовали за Москву, 42 процента — за Санкт-Петербург, 19 процентов — за Казань. Пятерку лидеров замкнули Екатеринбург (15 процентов), Краснодар, Нижний Новгород и Сочи (по 12 процентов). Большинство респондентов объяснили свой выбор наличием в городе большого количества магазинов (63 процента), частыми распродажами (29 процентов) и частым обновлением коллекций товаров (26 процентов).

При этом платежные данные россиян за период ноябрьских распродаж показали, что Нижний Новгород стал первым городом по росту покупок. С 27 по 16 ноября совокупное число приобретений там выросло более чем вдвое год к году, а оборот — на 97 процентов. На втором месте оказался Владивосток с увеличением числа покупок на 49 процентов, на третьем — Москва, где рост транзакций составил 28 процентов.

Раннее сообщалось, что 30 процентов россиян считают Сочи лучшим российским городом для жизни из-за удачного сочетания городского ландшафта с природой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Канцлер Германии обсудил с Трампом американский план по Украине

    Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

    Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

    Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

    Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

    Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

    Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

    Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

    Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости