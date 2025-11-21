Россияне назвали лучшие города для шопинга

«Работа.ру»: Москва оказалась лучшим городом для шопинга по мнению россиян

Лучшим российским городом для шопинга, по мнению граждан, является Москва. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и финтех-компании ЮMoney, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 3,2 тысячи россиян. 63 процента из них проголосовали за Москву, 42 процента — за Санкт-Петербург, 19 процентов — за Казань. Пятерку лидеров замкнули Екатеринбург (15 процентов), Краснодар, Нижний Новгород и Сочи (по 12 процентов). Большинство респондентов объяснили свой выбор наличием в городе большого количества магазинов (63 процента), частыми распродажами (29 процентов) и частым обновлением коллекций товаров (26 процентов).

При этом платежные данные россиян за период ноябрьских распродаж показали, что Нижний Новгород стал первым городом по росту покупок. С 27 по 16 ноября совокупное число приобретений там выросло более чем вдвое год к году, а оборот — на 97 процентов. На втором месте оказался Владивосток с увеличением числа покупок на 49 процентов, на третьем — Москва, где рост транзакций составил 28 процентов.

Раннее сообщалось, что 30 процентов россиян считают Сочи лучшим российским городом для жизни из-за удачного сочетания городского ландшафта с природой.