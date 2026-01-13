Россиянин заковал продавца в наручники из-за недостатков дома

Тюменец заковал женщину-продавца в наручники из-за трещины в подвале дома

Суд в Тюмени приговорил к пяти годам лишения свободы условно мужчину, который заковал в наручники продавца своего дома из-за трещины в подвале. Об этом во вторник, 13 января, сообщает Ura.ru со ссылкой на судебный акт, который оказался в распоряжении издания.

Согласно документам, тюменец приобрел частный дом у женщины-продавца. Спустя время он обнаружил трещину в подвале и пригласил в гости бывшую владелицу, требуя от нее 400 тысяч рублей на ремонт. Получив отказ, мужчина приковал продавца наручниками к лестнице, а затем и к двери. Когда женщина попыталась сбежать, он ударил ее и заставил написать расписку о передаче машины. Автомобиль он пообещал вернуть, когда получит деньги.

Покупателя дома признали виновным в вымогательстве и незаконном лишении свободы.

